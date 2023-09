Unternehmensprofil

Die METRO AG ist eines der bedeutendsten internationalen Unternehmen auf den Gebieten Groß- und Lebensmittelhandel sowie Supermärkte. Der Konzern ist in mehr als 25 Ländern an über 1.000 Standorten präsent. In der Segmentberichterstattung unterscheidet die METRO AG nach den Vertriebslinien "Cash & Carry" und "Real". Diese werden durch Servicegesellschaften z.B. aus den Bereichen Einkauf, Logistik, Immobilien und Werbung unterstützt. Darüber hinaus setzt der Konzern auf die Food Service Distribution. Entstanden ist die Gesellschaft Mitte 2017 durch Abspaltung des Großhandels- und Lebensmittelgeschäfts aus der METRO AG (alt) auf die METRO Wholesale & Food Specialist AG, die ihrerseits im August 2017 in METRO AG (neu) umfirmiert wurde. Die METRO AG (alt) wurde in CECONOMY AG umfirmiert und ist seither auf die Bereiche Consumer Electronics fokussiert. Im Februar 2020 wurde der Verkauf der Real-Märkte an die SCP Group vertraglich fixiert.

Offizielle Webseite: www.metroag.de