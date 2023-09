Unternehmensprofil

Die Mettler-Toledo International Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Präzisionsinstrumenten und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wichtigsten Produktgruppen gehören Laborwaagen, Pipetten, analytische Instrumente und Laborsoftware sowie automatisierte Lösungen für chemische Anwendungen und der Bereich Prozessanalyse. Zu den wesentliche Kundengruppen gehören Unternehmen der Branchen Life Sciences, Lebensmittel und Chemie. Das Geschäft ist geografisch stark diversifiziert, wobei der Umsatz im Jahr 2020 zu 30 Prozent in Europa, zu 38 Prozent in Nord- und Nord- und Südamerika sowie zu 32 Prozent in Asien und anderen Ländern realisiert wurde. Dementsprechend sind die berichtspflichtigen Segmente regional aufgeteilt, und zwar auf die Geschäfte in den USA, der Schweiz, Westeuropa, China und sonstige.

Offizielle Webseite: https://www.mt.com/us/en/home.html