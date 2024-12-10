Unternehmensprofil

Die Monster Beverage Corporation (ehemals Hansen Natural Corp.) ist ein kalifornischer Getränkekonzern, der sich als einer der Marktführer auf dem Gebiet von Energy-Drinks und alternativ hergestellten Getränken (d.h. ohne Koffein, Natrium, Konservierungsstoffe, künstliche Farben und Geschmacksstoffe - Süßstoffe sind durch Rohrzucker ersetzt) bezeichnet. Gegründet wurde das Unternehmen 1935 von Hubert Hansen und seinen drei Söhnen, die unter ihrem Familiennamen Säfte an Einzelhändler und Filmstudios in Südkalifornien verkauften.

Offizielle Webseite: https://www.monsterbevcorp.com