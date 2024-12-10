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Monster Beverage

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WKN A14U5Z
ISIN US61174X1090
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 10,40 9,56 8,29 7,49 7,14
    Nettogewinn (Mrd) 2,53 2,25 1,91 1,51 1,63
    Gewinn/Aktie 2,58 2,29 1,95 1,50 1,56
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 37,12 42,06 39,32 35,04 36,94
    KUV 9,02 9,91 9,03 6,82 8,41

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Monster Beverage Corporation (ehemals Hansen Natural Corp.) ist ein kalifornischer Getränkekonzern, der sich als einer der Marktführer auf dem Gebiet von Energy-Drinks und alternativ hergestellten Getränken (d.h. ohne Koffein, Natrium, Konservierungsstoffe, künstliche Farben und Geschmacksstoffe - Süßstoffe sind durch Rohrzucker ersetzt) bezeichnet. Gegründet wurde das Unternehmen 1935 von Hubert Hansen und seinen drei Söhnen, die unter ihrem Familiennamen Säfte an Einzelhändler und Filmstudios in Südkalifornien verkauften.

    Offizielle Webseite: https://www.monsterbevcorp.com

    Aktionärsverteilung