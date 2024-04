Wer in diese Aktien genug Vertrauen hatte, um sie über zwei Jahrzehnte zu halten, könnte heute Millionär sein. Ein Kandidat haben Anleger dabei vielleicht nicht auf dem Schirm.

Über einen längeren Zeitraum in bestimmte Wachstumsaktien zu investieren, kann Menschen zu Millionären machen - und das mit einem vergleichsweise überschaubaren Investment. Denn mit umgerechnet 10.000 US-Dollar sind Anleger über 20 Jahre mit diesen beiden Aktien richtig reich geworden. Kann das wieder passieren?

Guter Zeitpunkt für die Apple-Aktie?

Über die Jahre ist Apple zu einem der Player in der Technologiebranche geworden und die Aktie ein echtes Wachstumsmonster. Allein in den letzten zehn Jahren ist der Titel a den Börsen auf Basis des US-Dollar um fast 1000 Prozent gestiegen. Und wer vor 20 Jahren etwa 10.000 US-Dollar in das Papier gesteckt hat, dürfte sich heute über mit einer reinvestierten Dividende über 4,1 Millionen US-Dollar, also umgerechnet 3,84 Millionen Euro, freuen.

Apple hat dabei mittlerweile eine so starke Marke und ein eigenes Technik-Ökosystem aufgebaut, das Kunden sehr fest an die Produkte des Konzerns bindet und für konstante Erlösströme sorgt. Deswegen ist die Apple-Aktie auch heute für langfristige Anleger eine Überlegung wert. Im Jahr 2024 ist die Aktie bisher zwar um zwölf Prozent gefallen, das könnte sich für Interessierte aber als der perfekte Einstiegspunkt erweisen, zumal die Aktie derzeit zu einem KGV von 26 gehandelt wird, was für ein Business mit solchen Wachstumsansprüchen nicht so teuer ist.

Auch Energydrinks machen Millionäre

Im Gegensatz zu Apple würde man bei dem Getränkehersteller Monster Beverage nicht direkt vermuten, dass Anleger mit der Aktie ein paar Millionen verdient haben. Aber über 20 Jahre betrachtet vervielfachte sich ein Investment von 10.000 US-Dollar bis heute zu 3,5 Millionen US-Dollar (3,28 Millionen Euro). Die Marke ist dabei sehr stark beim Profit. Bei einem Umsatz von 7,1 Milliarden US-Dollar erzielte der Konzern im letzten Jahr einen Profit von 1,6 Millionen US-Dollar.

Monster ist aber im Vergleich mit Apple das weit kleinere Unternehmen. Ein Investment kann sich zwar immer noch lohnen - zumal der Markt mit Energydrinks laut Statista zwischen 2023 und 2027 noch um fast 25 Prozent wachsen und dann einen Höchststand von 225,65 Milliarden Euro erreichen soll. Ob Monster die starke Performance aus der Vergangenheit beibehalten kann, ist in dem umkämpften Markt derzeit jedoch unklarer als bei anderen Unternehmen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.