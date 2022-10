An der Börse suchen viele Anleger immer den Verdoppler, den Verdreifacher oder mehr. Doch dabei braucht es nur langfristig regelmäßig gute Renditen, um sein Kapital durch Zinseszins zu vervielfachen. Mit diesen Aktien ist das auch möglich. Von Johann Werther

Es gewinnen nicht die Sprinter, sondern die Marathonläufer

Auch wenn die Suche nach dem einen großen “Moonshot” für Privatanleger wirklich ein netter Zeitvertreib sein kann, so waren die heute wirklich großen Unternehmen wie Apple und Microsoft nicht von heute auf morgen da. Das Schaffen wirklicher und langfristig beständiger Vermögenswerte ist eben ein Marathon und kein zehn Meter Sprint. Denn ob Biotech Aktie X oder Y morgen 100 Prozent macht, kann nur spekuliert werden und selbst wenn es eintritt, war es das dann auch schon mit der Performance. Aktien, die hingegen langfristig Indizes durch solide Wertentwicklung outperformen, bringen Anlegern nicht das Doppelte, sondern teilweise mehr als das Zehnfache.

Fünf Aktien, die den S&P konstant schlagen

Doch welche Aktien sind das, die den Anlegern in den letzten Jahren und vor allem Jahrzehnten immer wieder ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert haben? Hier sind fünf bekannte Aktien, die ihren Index, den S&P 500 über mehrere Jahrzehnte outperformt haben:

Berkshire Hathaway (12,4 Prozent p.a.)

Und wie könnte eine solche Liste besser Anfangen als mit dem Orakel von Omaha Warren Buffett und seiner Holding Berkshire Hathaway. Seit Anleger denken können, sitzt der alte Mann mit seiner Cherry Coke in seinem immer noch Computerlosen Office und schlägt den Markt durch sein aktiv gemanagtes Beteiligungsportfolio.

Apple (21.5 Prozent p.a.)

Und auch die Nummer 2 auf der Liste hat eine Menge mit Buffett zu tun. Die einstmals 1980 als unbekannte Firma an die Börse gegangene Apple ist nicht nur das mit Abstand wertvollste Unternehmen der Welt, sondern auch die größte Position im Portfolio von Berkshire Hathaway. Mit ihren 21,5 Prozent pro Jahr durchschnittlicher Rendite, schlägt sie die zehn Prozent des S&P500 um Längen.

Monster Beverage (28,3 Prozent p.a.)

Doch wer noch deutlich mehr Performance geliefert hat und trotzdem bei vielen Investoren unbekannt ist, ist der Softdrinkhersteller Monster. In Deutschland ist das Unternehmen vorwiegend bekannt für die Energy-Drinks und hat in den letzten Jahrzehnten ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. Mit 28,3 Prozent pro Jahr seit 1992 übertrifft die Aktie sogar die von Apple.

Nvidia (30,4 Prozent p.a.)

Doch auch ein Highflyer der letzten Jahre verbirgt sich unter den langfristig bestperformanden Aktien, nämlich die 1999 an die Börse gegangene Nvidia. Dabei läuft der Chipdesigner nicht erst seit zwei Jahren gut, sondern wird schon seit den 2000ern als Geheimtipp gehandelt. Mit 30,4 Prozent pro Jahr steht auch eine beeindruckende Kapitalmarktstory hinter dem Ganzen.

Amazon.com (33,4 Prozent p.a.)

Doch einsam an der Spitze steht ein Unternehmen, welches einst ein gewisser Jeff Bezos in einer Garage in Seattle ins Leben rief. Amazon ist seit dem Börsengang 1999 die Aktie, die Anleger vermutlich am meisten Glücklich gemacht hat. Mit 33,4 Prozent p.a. steht für Anleger nach 20 Jahren bei einem Investment von 5000 Euro nun die unglaubliche Summe von 1,6 Millionen Euro im Depot.

