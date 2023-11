Es müssen nicht immer Dividendenaktien sein. Auch diese drei Aktien ohne Ausschüttungen können eine gute Beimischung im eigenen Portfolio sein und den Mangel an Dividenden mit Kursgewinnen gut ausgleichen.

Auch wenn gerade in dieser schweren Marktphase Dividendenaktien von vielen Investoren bevorzugt werden, müssen es nicht immer ausschüttende Titel sein, die den Weg ins Portfolio finden. Tatsächlich gibt es nämlich auch einige Aktien, die bei der Performance ohne zusätzliche Zahlungen durch Kursgewinne mithalten können.

Diese drei Aktien sind auch ohne Ausschüttung ein spannendes Investment

Vor allem diese drei spannenden Aktien können jetzt auch ohne eine Ausschüttung ein spannendes Investment sein:

Berkshire Hathaway (Performance 5 Jahre: 67 Prozent)

Erster Wert ist dabei die bekannte Warren Buffett Holding Berkshire Hathaway. Zwar vereinnahmt der legendäre Investor jedes Jahr Milliarden an Ausschüttungen, gibt diese aber keineswegs an Aktionäre weiter.

Durch die Reinvestitionen war Buffett allerdings in der Lage große Indizes wie den S&P500 dauerhaft zu schlagen und sich seinen Weltruhm aufzubauen. Aktuell sehen die Analysten zudem 17 Prozent Potenzial für die Aktie.

Monster (Performance 5 Jahre: 110 Prozent)

Ein ebenso starker Dauerläufer wie Berkshire Hathaway ist der Energy-Hersteller Monster, der eine der Aktien mit der besten Performance am Kapitalmarkt überhaupt ist. Auch hier wird jeder Cent in neues Wachstum investiert, was zu beeindruckenden Steigerungsraten beim Umsatz in den vergangenen Jahrzehnten geführt hat.

Aktuell glaubt der Konsens der Analysten zudem, dass die Aktien noch 8,7 Prozent steigen können.

Meta (Performance 5 Jahre: 132 Prozent)

Das allerdings höchste Kurspotenzial unter diesen drei Werten sehen die Experten aktuell bei Meta und das, obwohl die Papiere des Social-Media-Konzerns in der Vergangenheit bereits exzellent gelaufen sind.

Auch Meta zahlt seinen Aktionären übrigens keinen Cent Dividende und das obwohl der Social-Media-Konzern eine Cashcow ist, die eigentlich nach dem Ende der Metaversum-Pläne keine dreistelligen Milliardeninvestitionen benötigt. Allerdings führt das Unternehmen regelmäßig Aktienrückkäufe durch.

Doch lieber Dividendenaktien?

