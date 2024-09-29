Nagarro
%
H T
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Nagarro
dpa-AFX News zu Nagarro
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|1,08
|1,03
|1,01
|1,00
|0,94
|Nettogewinn (Mrd)
|0,07
|0,07
|0,04
|0,05
|0,05
|Gewinn/Aktie
|5,24
|4,97
|3,08
|3,69
|3,87
|Dividende/Aktie
|1,35
|1,27
|1,00
|1,00
|-
|Rendite (%)
|1,78
|1,67
|1,31
|1,26
|-
|KGV
|13,86
|14,62
|24,82
|21,45
|22,75
|KUV
|0,91
|0,96
|1,01
|1,05
|1,28
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Nagarro SE ist 2020 im Wege der Abspaltung aus der Allgeier SE entstanden und weltweit im Bereich digitale Produktentwicklung tätig. Das Full-Service-Portfolio umfasst laut dem Unternehmen Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen.
Offizielle Webseite: https://www.nagarro.com