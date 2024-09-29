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Nagarro

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WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,08 1,03 1,01 1,00 0,94
    Nettogewinn (Mrd) 0,07 0,07 0,04 0,05 0,05
    Gewinn/Aktie 5,24 4,97 3,08 3,69 3,87
    Dividende/Aktie 1,35 1,27 1,00 1,00 -
    Rendite (%) 1,78 1,67 1,31 1,26 -
    KGV 13,86 14,62 24,82 21,45 22,75
    KUV 0,91 0,96 1,01 1,05 1,28

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Nagarro SE ist 2020 im Wege der Abspaltung aus der Allgeier SE entstanden und weltweit im Bereich digitale Produktentwicklung tätig. Das Full-Service-Portfolio umfasst laut dem Unternehmen Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen.

    Offizielle Webseite: https://www.nagarro.com

    Aktionärsverteilung