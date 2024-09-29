Unternehmensprofil

Nagarro SE ist 2020 im Wege der Abspaltung aus der Allgeier SE entstanden und weltweit im Bereich digitale Produktentwicklung tätig. Das Full-Service-Portfolio umfasst laut dem Unternehmen Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen.

Offizielle Webseite: https://www.nagarro.com