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NN Group

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WKN A115DY
ISIN NL0010773842
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 14,38 13,82 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 2,10 2,04 1,20 1,60 1,18
    Gewinn/Aktie 8,36 7,98 4,17 5,58 4,04
    Dividende/Aktie 4,43 4,12 2,50 3,44 3,20
    Rendite (%) 5,40 5,05 3,80 8,18 8,95
    KGV 9,49 9,94 15,76 7,54 8,85
    KUV 1,39 1,46 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    NN Group NV ist eine Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit geschäftlichen Aktivitäten in mehr als 18 Ländern, darunter insbesondere eine Reihe von europäischen Ländern und Japan. Die NN Group umfasst Nationale-Nederlanden (NN, früher ING Insurance) und NN Investment Partners (früher ING Investment Management). NN Investment Partners bietet seine Produkte und Dienstleistungen neben den Niederlanden über Niederlassungen in mehreren Ländern in Europa, den USA, dem Nahen Osten und Asien weltweit an. Die ehemals zur ING Group gehörende NN Group NV ist seit dem 2. Juli 2014 als eigenständiges Unternehmen an der Euronext Amsterdam gelistet.

    Offizielle Webseite: https://www.nn-group.com

    Aktionärsverteilung