NOBLE HOLDING CORPORATION PLC REGISTERED SHARES DL -,01

Unternehmensprofil

Noble Corp. plc ist ein führendes Offshore-Bohrunternehmen für die Öl- und Gasindustrie. Die Flotte bestand zum Jahresende 2014 aus 15 Hubinseln, neun Bohrschiffen und acht Halbtauchern. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Argentinien, in der Nordsee, im Mittelmeerraum, im Nahen Osten, in Asien und in Australien tätig. Nobel beziehungsweise die Vorläufergesellschaften sind seit 1921 im Öl- und Gas-Drilling engagiert. Am 1. August 2014 schloss Noble die Trennung und den Spin-off einer Mehrheit des Standardausrüstungs-Offshore-Bohrgeschäfts ab, indem anteilig alle Stammaktien der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Paragon Offshore an die Inhaber von Noble-Stammaktien verteilt wurden.

Offizielle Webseite: http://www.noblecorp.com