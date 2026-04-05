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Novartis

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WKN 904278
ISIN CH0012005267
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 61,12 57,58 56,67 51,72 46,66
    Nettogewinn (Mrd) 18,52 16,79 13,97 11,94 14,85
    Gewinn/Aktie 8,25 7,04 7,21 5,92 7,15
    Dividende/Aktie 4,56 4,38 3,70 3,50 3,30
    Rendite (%) 2,91 2,79 2,67 3,93 3,89
    KGV 15,97 17,85 19,20 16,57 14,11
    KUV 4,84 5,20 5,16 3,79 4,42

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Novartis AG ist Obergesellschaft eines multinationalen Konzerns, der sich auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines breiten Spektrums an innovativen Arzneimitteln und kostengünstigen Generika spezialisiert hat. Das operative Geschäft gliedert sich in die beiden Segmente "Innovative Medicines" (innovative Medikamente, Humanimpfstoffe und rezeptfreie Medikamente zur Selbstmedikation) und "Sandoz" (Generika). Das frühere Segment "Alcon" (Augenheilkunde) wurde nach dem Beschluss der Aktionäre vom 28. Februar 2019 ausgegliedert als "aufgegebener Geschäftsbereich" ausgewiesen. Im gleichen Jahr wurde die Ausgliederung vollzogen; seither ist Alcon als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. Hervorgegangen ist die Novartis AG im Jahre 1996 aus der Fusion der Pharma- und Chemiekonzerne Ciba-Geigy und Sandoz.

    Offizielle Webseite: https://www.novartis.com

    Aktionärsverteilung