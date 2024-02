Die Magnificent 7 Aktien wie Nvidia oder Apple sind die absoluten Stars der Börse – doch übersehen Anleger dabei gerade riesige Chancen? Goldman Sachs hat elf Aktien aus Europa identifiziert, die den US-Giganten mächtig Konkurrenz machen könnten. Jetzt kommen die: GRANOLAS

Nvidia, Alphabet, Microsoft… alle Welt schaut auf die Magnificent 7 Aktien. Zurecht: Sie dominieren die Aktienmärkte, verändern mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Welt und erfreuen Anleger mit sagenhaften Kurssprüngen. Tatsächlich waren vor allem diese sieben Aktien für einen Großteil des Anstiegs von Indizes wie dem S&P 500 vergangenes Jahr verantwortlich. Gerade durch den Boost um das Thema künstliche Intelligenz, bei dem alle sieben mitmischen, können diese Aktien nochmal zusätzlich profitieren.

Doch während die ganze Welt nur auf diese sieben Aktien schaut, ist noch eine ganz andere Gruppe von Aktien auf dem Vormarsch. Und die ist sozusagen direkt vor der Haustür. Denn wie „Barron’s“ berichtete, entdeckte Goldman Sachs nun eine ganz besondere Gruppe von europäischen Aktien, die den Magnificent 7 ordentlich Konkurrenz machen. Ihr Name: Die GRANOLAS.

GRANOLAS – die geniale Aktiengruppe aus Europa, die den Magnificent 7 Konkurrenz machen

So verriet Goldman Sachs Analyst Guillaume Haisson in einer Notiz von Montag, dass es in Europa eine Aktiengruppe gibt, die Goldman als die GRANOLAS bezeichnet. Diese Gruppe enthält einige der größten Unternehmen Europas, zu denen GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP und Sanofi zählen.



Ihre Performance kann sich sehen lassen: So sollen 60 Prozent der Kursgewinne 2023 in Europa auf diese Gruppe zurückzuführen sein und sie machen ein Viertel der Marktkapitalisierung des Stoxx 600 Index aus. Dieser enthält die 600 größten Unternehmen aus Europa. Und laut dem Analysten sollen diese Aktie sogar bessere Renditen bei einem niedrigeren Risiko als die Magnificent 7 Aktien liefern. Mit einem KGV von insgesamt 20 sind sie außerdem deutlich günstiger als einem KGV von 30 zu haben.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Dividendenrendite: Diese liegt bei den Granolas im Durchschnitt bei 2,5 Prozent, bei den Magnificent 7 sind es gerade einmal 0,3 Prozent. Einige der US-Unternehmen zahlen nicht mal Dividende. Laut Goldman Sachs sollten die Granolas mit ihrem Gewinnwachstum, ihrer geringen Volatilität, ihren stabilen Margen und starken Bilanzen weiter vorherrschen.

Wer hinsichtlich der Magnificent 7 skeptisch ist und befürchtet, dass ihre Kurse schon einiges an Begeisterung eingepreist haben, ist sicherlich gut damit beraten, einen Blick auf die Granolas zu werfen. Diese haben vielleicht nicht derart hohe Kurssprünge in petto wie die Tech-Giganten, überzeugen jedoch durch ihre geringe Volatilität. Im Durchschnitt bieten sie derzeit eine Kurschance von neun Prozent, bei den Magnificent 7 sind es 13 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Apple, GlaxoSmithkline plc, LVMH.