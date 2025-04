Die Angst geht um in Europas Pharmabranche: Donald Trump droht mit Importzöllen auf Medikamente – und schon jetzt ziehen sich Investoren zurück. Der Markt reagiert panisch. Was Anleger jetzt wissen müssen.

Die Pharmabranche galt lange als sicherer Hafen – das ist jetzt vorbei. Mit neuen Zollplänen stellt Donald Trump die globale Arzneimittelversorgung auf den Kopf. Branchenriesen wie Roche, Bayer und Novartis verlieren binnen Tagen Milliarden an Börsenwert. Und das ist erst der Anfang: Über 100 Milliarden Euro an Investitionen könnten laut Industrieverband EFPIA aus Europa abfließen.

Der MOVE kommt aus Washington

Am 2. April startete Trumps Regierung eine neue Runde von Gegenzöllen („Liberation Day Tariffs“) – die Pharmaindustrie blieb zunächst außen vor. Doch am Mittwoch verdichteten sich die Hinweise: Zölle auf Medikamente kommen. In öffentlichen Statements wie auch hinter verschlossenen Türen habe Trump mehrfach bekräftigt, dass der Pharmasektor „nicht länger geschont wird“.

25 Prozent oder mehr könnten künftig auf Arzneimittelimporte in die USA fällig werden – ein Szenario, das nicht nur europäische, sondern auch asiatische Hersteller in den Abgrund reißen würde. Schon jetzt rechnen laut einer BIO-Umfrage 94 % der Unternehmen mit steigenden Produktionskosten, die Hälfte würde sich nach neuen Partnern umsehen müssen.

Europas Pharma-Elite schlägt Alarm

Der europäische Pharmaverband EFPIA richtet einen dramatischen Appell an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: „Ohne radikalen Politikwechsel droht die Abwanderung.“ Allein in den nächsten drei Monaten seien Investitionen in Höhe von 16,5 Milliarden Euro gefährdet. Für die Jahre 2025 bis 2029 könnten es sogar über 100 Milliarden Euro sein – das entspricht zwei Dritteln der geplanten Ausgaben.

Im Zentrum der Kritik: zunehmende regulatorische Belastung, mangelhafter Patentschutz und fehlende wirtschaftspolitische Anreize. Die USA hingegen bieten niedrigere Steuern, schlankere Verfahren und – wenn Trump sich durchsetzt – bald auch einen Zollvorteil.

Börse reagiert brutal – Pharma-Aktien im freien Fall

Der Stoxx Europe 600 Health Care rauschte seit vergangenem Mittwoch um über zwölf Prozent nach unten – deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Branchenriesen verloren teils zweistellig:

Novo Nordisk, Roche, Novartis: je ca. –5 %

Bayer, Merck KGaA, Medios: –3 % oder mehr

Zulieferer wie Sartorius, Qiagen: ebenfalls stark unter Druck

Ein Analyst der BMO-Bank bringt es auf den Punkt: „Der Mythos vom sicheren Pharmahafen ist geplatzt.“





Und nun? Was Anleger wissen müssen

Die Situation ist angespannt – aber noch nicht verloren. Für Investoren ergeben sich jetzt zwei entscheidende Handlungsstränge:





1. Risiko managen

Exposure in EU-Pharma prüfen: Wer stark in europäischen Gesundheitswerten engagiert ist, sollte Positionen überprüfen.





Diversifikation stärken: US-Pharma (z.B. Eli Lilly, Pfizer) könnte kurzfristig profitieren.





Zoll- und Lieferkettenrisiken absichern: Besonders wichtig für Fonds und ETFs mit hohem Anteil an Pharmaherstellern mit Exportfokus.





2. Auf Trumps Kurswende wetten?

Einige Analysten halten Trumps Drohkulisse für ein Verhandlungstheater – ähnlich wie bei früheren Strafzöllen gegen China. Sollte er zurückrudern, könnte ein Rebound bei Pharmaaktien einsetzen.





Hoffnung gibt es auch aus dem Vereinigten Königreich: Premierminister Rishi Sunak kündigte an, bürokratische Hürden für klinische Studien massiv zu senken. Eine neue Brexit-Dividende für Pharma?





Fazit: Jetzt entscheidet sich Europas Pharma-Zukunft

Die kommenden Wochen werden entscheidend. Bleibt Europa ein Pharmastandort von Weltrang – oder zieht Trump die Branche in die USA? Für Anleger heißt es: Wachsam bleiben, Risiken streuen – und politische Entwicklungen genau beobachten.

