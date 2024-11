Unternehmensprofil

Die NVR, Inc. ist eines der größten Wohnungsbaugesellschaften in den Vereinigten Staaten. Der Fokus liegt auf dem Bau und Verkauf von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Eigentumswohnungen, die hauptsächlich auf einer Vorverkaufsbasis errichtet werden. Der Vertrieb erfolgt über die drei Marken Ryan Homes, NVHomes und Heartland Homes. Über die Tochtergesellschaft, NVR Mortgage Finance, Inc. wird zudem das Hypothekenbankgeschäft betrieben. Die Gesellschaft wurde 1980 als NVHomes, Inc. gegründet.

Offizielle Webseite: www.nvrinc.com