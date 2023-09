Unternehmensprofil

Die Odeon Film AG gehört zu den größten unabhängigen Produktionshäusern für Fernsehen und Kino in Deutschland. Die verschiedenen Tochterunternehmen produzieren zahlreiche Fernsehserien und -filme, vor allem in den Genres Krimi und Family Entertainment. Die TV-Produktionen sind alle Auftragsproduktionen großer Fernsehsender wie ARD und ZDF sowie Sat.1 und RTL. Die Gesellschaften stellen die Idee einer Serie dem Sender vor und verhandeln dann mit ihm über die zu erstattenden Produktionskosten. Das Geschäftsfeld Kinofilmproduktion ist bei Odeon Film selbst angesiedelt. Die Kinofilmproduktion wird ebenso grundsätzlich erst nach geschlossener Finanzierung begonnen. Das operative Geschäft ist in die beiden Segmente "Film- und Fernsehproduktion Fiction" und "Fernsehproduktion Non Fiction" aufgeteilt.

Offizielle Webseite: www.odeonfilm.de