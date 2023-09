Orion Corporation

Unternehmensprofil

Orion ist ein weltweit agierendes Pharmaunternehmen, das Human- und Tier-Arzneimittel, pharmazeutische Wirkstoffe und Diagnosetests entwickelt und vertreibt. Die pharmazeutische Forschung und Entwicklung konzentriert sich auf Arzneimittel für das zentrale Nervensystem, die Onkologie, gegen Lungenerkrankungen (Easyhaler) und die Intensivmedizin. Kunden sind hauptsächlich medizinische Dienstleister sowie Fach- und Allgemeinärzte, Tierärzte, Apotheken, Krankenhäuser, medizinische Zentren, Kliniken und Labors. Eine weitere wichtige Kundengruppe sind Privatkunden mit Haustieren. Neben dem wichtigsten Markt Finnland, wo Orion Marktführer ist, werden dessen Produkte in über 100 Ländern vermarktet. Die beiden wesentlichen Geschäftsbereiche betreffen Proprietary products und Specialty products, auf die mehr als 80 Prozent des Umsatzes entfallen. Darüber hinaus ist Orion in den Sparten Tiergesundheit, Fermion und Auftragsfertigung sowie in anderen Bereichen tätig.

Offizielle Webseite: www.orion.fi