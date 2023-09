Unternehmensprofil

Die OSRAM Licht AG bezeichnet sich als integriertes, global auf die Lichtindustrie fokussiertes Beleuchtungsunternehmen. OSRAM bietet vertikal integrierte Lösungen auf allen wesentlichen Stufen der Lichtwertschöpfungskette an. Das Produktspektrum reicht von Lichtquellen über Vorschaltgeräte und Beleuchtungskomponenten bis hin zu vollständigen Leuchten, Lichtmanagementsystemen und Beleuchtungslösungen sowie Mehrwertdiensten. Der Konzern verkauft seine Produkte über ein weltweites Vertriebsnetz sowohl an Erstausrüster als auch an Groß- und Einzelhändler in mehr als 120 Ländern. In Deutschland tritt das Unternehmen hauptsächlich unter der mehr als 100 Jahre alten Marke OSRAM am Markt auf; international werden auch Zweitmarken wie Sylvania in den USA genutzt. Hervorgegangen ist OSRAM Licht AG als Spin-off aus der Siemens AG. Im Oktober 2019 hat die ams-Gruppe den Aktionären von OSRAM ein Übernahmeangebot unterbreitet, deren Verwaltung die Annahme empfohlen hat.

Offizielle Webseite: www.osram-licht.ag