Unternehmensprofil

Die OVB Holding AG kontrolliert eine Gruppe von Unternehmen, die Versicherungs- sowie andere Finanzprodukte an private Haushalte mit mittlerem und höherem Einkommen vermitteln. Das Angebot deckt die Vorsorge, die Absicherung gegen Risiken und den Vermögensaufbau ab. Die Konzerngesellschaften arbeiten mit über 100 in- und ausländischen Versicherungsunternehmen, Kapitalanlagegesellschaften und Bausparkassen zusammen. Die OVB ist mit über 5.000 hauptberuflichen Finanzberatern in 14 Ländern aktiv und sieht sich als einen der führenden europäischen Finanzvertriebe. Die Holding nimmt strategische, planerische sowie Controlling-Aufgaben wahr. Operativ wird das Geschäft über Landesgesellschaften abgewickelt, die ihrerseits mit selbständigen Finanz- und Vermögensberatern arbeiten. Trotz des Geschäfts mit der Finanzberatung sind der Konzern und seine Töchter im juristischen Sinn keine genehmigungspflichtigen Finanzdienstleister.

Offizielle Webseite: www.ovb.eu