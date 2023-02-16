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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Packaging Corp Of America

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WKN 932483
ISIN US6951561090
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 10,68 10,07 8,99 8,38 7,80
    Nettogewinn (Mrd) 1,13 0,93 0,77 0,81 0,77
    Gewinn/Aktie 13,30 9,91 7,61 8,97 8,52
    Dividende/Aktie 5,52 5,40 5,00 5,00 5,00
    Rendite (%) 2,25 2,20 2,42 2,22 3,07
    KGV 19,39 23,45 27,10 25,10 19,12
    KUV 2,05 2,16 2,06 2,41 1,87

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Packaging Corp. of America (PCA) ist bezogen auf die Produktionskapazität der viertgrößte Hersteller von Wellpappenprodukten und der drittgrößte Hersteller von unbeschichtetem Papier in Nordamerika. Der Konzern betreibt fünf Wellpappenwerke, drei Weißpapierwerke und 94 Wellpappenproduktionsstätten und berichtet in drei berichtspflichtigen Segmenten: Verpackung, Papier und Konzern und Sonstiges. Im Oktober 2017 kaufte PCA alle Vermögenswerte der Sacramento Container Corporation und 100% der Mitgliederanteile von Northern Sheets, LLC und Central California Sheets, LLC. Die erworbenen Unternehmen betreiben zwei vollwertige Wellpappenbetriebe und Bogenanleger in McClellan, Kalifornien, und Kingsburg, Kalifornien.

    Offizielle Webseite: https://www.packagingcorp.com

    Aktionärsverteilung