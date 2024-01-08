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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Paragon

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WKN 555869
ISIN DE0005558696
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2024 2023 2022 2021
    Umsatz (Mio) 147,00 177,59 170,02 154,29
    Nettogewinn (Mio) -6,11 -3,81 -3,37 -11,42
    Gewinn/Aktie -1,35 -0,84 -0,74 -2,52
    Dividende/Aktie - - - -
    Rendite (%) - - - -
    KGV - - - -
    KUV 0,06 0,09 0,11 0,21

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die paragon GmbH & Co. KGaA entwickelt und produziert elektronische Komponenten sowie Sensoren für die internationale Automobilindustrie. Paragon arbeitet dabei an neuen Produkten in den Geschäftsbereichen Akustik, Sensoren, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Das operative Geschäft ist in die drei Segmente Elektronik, Elektromobilität (Voltabox-Teilkonzern) und Mechanik gegliedert. Mit dem Teilkonzern Voltabox will die Gesellschaft die Nische der Lithium-Ionen-Batteriesysteme, einen Kernbaustein der Elektromobilität, frühzeitig besetzen.

    Offizielle Webseite: https://www.paragon.ag

    Aktionärsverteilung