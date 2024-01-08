Paragon
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WKN 555869
ISIN DE0005558696
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Paragon
dpa-AFX News zu Paragon
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EQS-News: Vorläufige Zahlen von paragon für 2025 zeigen starke Ergebnissteigerung trotz Umsatzrückgang (deutsch)
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EQS-Adhoc: paragon GmbH & Co. KGaA beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse (deutsch)
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EQS-Adhoc: paragon GmbH & Co. KGaA beabsichtigt Anleihegläubiger zur Abstimmung über eine weitere Prolongation der Anleihe 2017/2027 aufzurufen (deutsch)
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EQS-News: paragon: Vorläufige Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 - Prognose für das Automotive-Segment angehoben (deutsch)
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EQS-News: IFA 2025 - ETON Soundsysteme bringt den legendären TELEFUNKEN Sound zurück nach Berlin (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2024
|2023
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
|147,00
|177,59
|170,02
|154,29
|Nettogewinn (Mio)
|-6,11
|-3,81
|-3,37
|-11,42
|Gewinn/Aktie
|-1,35
|-0,84
|-0,74
|-2,52
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
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|-
|KGV
|-
|-
|-
|-
|KUV
|0,06
|0,09
|0,11
|0,21
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die paragon GmbH & Co. KGaA entwickelt und produziert elektronische Komponenten sowie Sensoren für die internationale Automobilindustrie. Paragon arbeitet dabei an neuen Produkten in den Geschäftsbereichen Akustik, Sensoren, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Das operative Geschäft ist in die drei Segmente Elektronik, Elektromobilität (Voltabox-Teilkonzern) und Mechanik gegliedert. Mit dem Teilkonzern Voltabox will die Gesellschaft die Nische der Lithium-Ionen-Batteriesysteme, einen Kernbaustein der Elektromobilität, frühzeitig besetzen.
Offizielle Webseite: https://www.paragon.ag