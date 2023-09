Unternehmensprofil

Die paragon GmbH & Co. KGaA entwickelt und produziert elektronische Komponenten sowie Sensoren für die internationale Automobilindustrie. Paragon arbeitet dabei an neuen Produkten in den Geschäftsbereichen Akustik, Sensoren, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Das operative Geschäft ist in die drei Segmente Elektronik, Elektromobilität (Voltabox-Teilkonzern) und Mechanik gegliedert. Mit dem Teilkonzern Voltabox will die Gesellschaft die Nische der Lithium-Ionen-Batteriesysteme, einen Kernbaustein der Elektromobilität, frühzeitig besetzen.

Offizielle Webseite: www.paragon.ag