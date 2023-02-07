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Park Hotels & Resorts Inc

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WKN A2AQ45
ISIN US7005171050
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,59 2,51 2,54 2,60 2,70
    Nettogewinn (Mrd) 0,11 0,10 -0,28 0,23 0,11
    Gewinn/Aktie 0,53 0,44 -1,43 1,02 0,44
    Dividende/Aktie 1,01 1,01 1,00 1,40 1,38
    Rendite (%) 6,68 6,70 9,56 9,95 9,02
    KGV 28,28 29,24 - 13,79 34,77
    KUV 1,18 1,19 0,85 1,12 1,19

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende