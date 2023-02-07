Park Hotels & Resorts Inc
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H T
WKN A2AQ45
ISIN US7005171050
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Park Hotels & Resorts Inc
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|2,59
|2,51
|2,54
|2,60
|2,70
|Nettogewinn (Mrd)
|0,11
|0,10
|-0,28
|0,23
|0,11
|Gewinn/Aktie
|0,53
|0,44
|-1,43
|1,02
|0,44
|Dividende/Aktie
|1,01
|1,01
|1,00
|1,40
|1,38
|Rendite (%)
|6,68
|6,70
|9,56
|9,95
|9,02
|KGV
|28,28
|29,24
|-
|13,79
|34,77
|KUV
|1,18
|1,19
|0,85
|1,12
|1,19