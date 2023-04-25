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PKO Bank Polski

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WKN A0DLEV
ISIN PLPKO0000016
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in PLN)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 32,83 31,16 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 13,15 10,46 10,68 9,15 5,51
    Gewinn/Aktie 10,42 8,37 8,55 7,32 4,40
    Dividende/Aktie 6,70 6,01 - - -
    Rendite (%) 6,00 5,37 - - -
    KGV 10,69 13,28 9,96 8,16 11,44
    KUV 4,29 4,45 3,51 2,76 2,61

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    PKPKO Bank Polski S.A. (PKO Bank Polski) und ihre Tochtergesellschaften sind eine der größten Finanzgruppen sowohl in Polen als auch in Zentral- und Osteuropa. PKO Bank Polski bezeichnet sich als Universalbank mit einer traditionell dominanten Rolle im Handel. Darüber hinaus bietet der Konzern die gesamte Palette von Finanzlösungen, von Bank- und Broker-Produkten über spezialisierte Finanzdienstleistungen im Bereich Leasing, Factoring, Investmentfonds und Pensionsfonds bis hin zu elektronischen Bankdienstleistungen. Seit 2014 hat die PKO Bank Polski ihre Position in der Versicherungsbranche aufgebaut und moderne Bancassurance-Modelle entwickelt.

    Offizielle Webseite: https://www.pkobp.pl

    Aktionärsverteilung