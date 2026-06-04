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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Plug Power

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WKN A1JA81
ISIN US72919P2020
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 962,54 813,71 709,92 628,81 891,34
    Nettogewinn (Mio) -225,98 -446,09 -1.693,67 -2.104,91 -1.368,83
    Gewinn/Aktie -0,17 -0,36 -1,42 -2,68 -2,30
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 3,05 3,68 2,53 3,09 3,06

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Plug Power Inc. baut ein Ökosystem für Wasserstoff auf, das von der Produktion über die Speicherung und Lieferung bis hin zur Energieerzeugung reicht. Die vertikal integrierten End-to-End-Wasserstofflösungen sind auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und umfassen Wasserstoffproduktionsanlagen und die Lieferung von Wasserstoffkraftstoff. Hervorgehoben werden dabei Brennstoffzellen, Protonenaustauschmembranen, Wasserstoffverflüssiger, Kryotechnik für flüssigen Wasserstoff und die Wasserstoffproduktion. Pionier war Plug Power bei der kommerziellen Nutzung von Wasserstoff-Brennstoffzellen für Gabelstapler; mehr als 72.000 Brennstoffzellensysteme hat das Unternehmen für diesen Anwendungsbereich zur Verfügung gestellt.

    Offizielle Webseite: https://www.plugpower.com

    Aktionärsverteilung