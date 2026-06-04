Unternehmensprofil

Die Plug Power Inc. baut ein Ökosystem für Wasserstoff auf, das von der Produktion über die Speicherung und Lieferung bis hin zur Energieerzeugung reicht. Die vertikal integrierten End-to-End-Wasserstofflösungen sind auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und umfassen Wasserstoffproduktionsanlagen und die Lieferung von Wasserstoffkraftstoff. Hervorgehoben werden dabei Brennstoffzellen, Protonenaustauschmembranen, Wasserstoffverflüssiger, Kryotechnik für flüssigen Wasserstoff und die Wasserstoffproduktion. Pionier war Plug Power bei der kommerziellen Nutzung von Wasserstoff-Brennstoffzellen für Gabelstapler; mehr als 72.000 Brennstoffzellensysteme hat das Unternehmen für diesen Anwendungsbereich zur Verfügung gestellt.

Offizielle Webseite: https://www.plugpower.com