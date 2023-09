Poste Italiane S.p.A.

Unternehmensprofil

Die Poste italiane SpA bietet über ihr landesweites Netz von rund 13.000 Postämtern einen Universalpostdienst sowie integrierte Kommunikations-, Logistik-, Finanz- und Versicherungsprodukte und -leistungen an. Nukleus ist das Segment "Mail, Parcels and Distribution", das über eine eigene Multichannel-Vertriebsplattform Brief- und Paketzustelldienste anbietet. Darüber hinaus werden Dienstleistungen im Bereich Hybridpostmanagement (Druck digitaler Dokumente, die dann kuvertiert und dem Empfänger in Papierform zugestellt werden) erbracht und Hightech-Lösungen für die sichere digitale Kommunikation vermarktet. Das Segment "Payments and Mobile" umfasst die Bereiche E-Geld und elektronischen Zahlungsverkehr, das Mobilfunkgeschäft Poste Mobile und alle neuen digitalen Initiativen. Die Segmente "Financial Services" und "Insurance Services" werden durch die BancoPosta bzw. die Poste Vita (Lebensversicherung) und Poste Assicura (Unfall-, Kranken- und Sozialversicherung) repräsentiert.

Offizielle Webseite: www.posteitaliane.it