Powszechny Zaklad Ubezpieczen

Unternehmensprofil

Powszechny Zakad Ubezpiecze S.A. (PZU) führt eine der größten Finanzgruppen in Polen und in Mittel- und Osteuropa. Sowohl bei Nicht-Lebens- als auch bei Lebensversicherungen ist die PZU-Gruppe die erste Adresse auf dem polnischen Markt. Sie erfüllt die grundlegenden Bedürfnisse von rund 16 Millionen Kunden in Polen im Bereich der Sicherheit und Stabilität, einschließlich der zwölf Millionen Kunden im Bereich der Gruppe und führt individuelle Lebensversicherungen weiter. Die Kunden von PZU haben Zugriff auf das größte Vertriebs- und Postverkauf-Service-System unter den polnischen Versicherern. Es umfasst 413 Filialen, 9.200 exklusive Agenten, 3.000 Mehrfach-Agenturen und elektronische Vertriebskanäle (Call Center, Internet). Die PZU-Gruppe ist auch ein wichtiger Spieler auf anderen Segmenten des polnischen Finanzmarktes, wie Kapitalanlagegesellschaften, offene Pensionsfonds, und Mitarbeiterpensionspläne. Darüber hinaus expandiert die PZU-Gruppe ihre Aktivitäten in der Gesundheitsversorgung.

Offizielle Webseite: www.pzu.pl