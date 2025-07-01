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Prosus

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WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 13,33 12,11 9,71 6,17 5,47
    Nettogewinn (Mrd) 10,34 8,98 11,65 12,37 6,59
    Gewinn/Aktie 4,59 3,57 5,29 5,14 2,55
    Dividende/Aktie 0,28 0,25 0,28 0,20 0,10
    Rendite (%) 0,70 0,62 0,62 0,43 0,32
    KGV 9,06 10,71 8,51 8,96 12,30
    KUV 7,03 7,94 11,07 17,81 14,31

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    PROSUS N.V. (früher Myriad International Holdings N.V.) führt eine Unternehmensgruppe, die sich zu den weltweit größten Technologieinvestoren im Bereich Internet-Konsumenten zählt. Nach eigenen Angaben bedient die Gruppe mit ihren Geschäften und Investitionen mehr als 1,5 Milliarden Menschen in rund 90 Märkten. Die Dienstleistungen für Privatkunden umfassen die Kernfokussegmente Kleinanzeigen, Zahlungsverkehr und Fintech sowie Food Delivery und andere Online-Geschäfte wie Etail und Travel. Regional ist die Gruppe hauptsächlich auf China, Indien, Russland, Mittel- und Osteuropa, Nordamerika, Lateinamerika, Südostasien, dem Mittleren Osten und Afrika fokussiert. Die Geschäftstätigkeit ist in die folgenden Segmente unterteilt: E-Commerce, Social- und Internet-Plattformen (Beteiligungen an Tencent und Mail.ru Group) sowie Corporate.

    Offizielle Webseite: https://www.prosus.com

    Aktionärsverteilung