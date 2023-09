Unternehmensprofil

Die Prudential PLC ist ein global agierender britischer Finanzdienstleister. Neben Lebensversicherungen und Renten bietet der Konzern diverse Finanzdienstleistungen aus dem Bereich Kapitalanlagen an. Bis 2020 war das operative Geschäft in die Bereiche Prudential Corporation Asia, Jackson National Life Insurance Company, Prudential UK und M&G gegliedert. Am 28. Januar 2021 gab der Verwaltungsrat bekannt, dass er beschlossen hat, die Abspaltung des US-Geschäfts (Jackson) durch Ausgliederung zu verfolgen. Am 13. September 2021 wurde die Transaktion abgeschlossen. Das Unternehmen ist ein Versicherungsunternehmen mit über 150-jähriger Geschichte, es wurde bereits 1848 gegründet.

Offizielle Webseite: www.prudential.co.uk