Unternehmensprofil

Auf Basis eigener Softwareprodukte entwickelt und integriert die PSI Software SE komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses. Das Segment Energiemanagement bietet zuverlässige und wirtschaftliche leittechnische Lösungen für die intelligente Netzführung sowie Lösungen für Energiehandel und -vertrieb. Damit werden Energienetzbetreiber adressiert. Softwareprodukte und Lösungen für die Produktionsplanung und -steuerung sowie die Logistik bilden das Segment Produktionsmanagement. Schwerpunkte sind hier die Optimierung von Ressourceneinsatz und Wirtschaftlichkeit in Metallindustrie, Maschinen-/Anlagenbau, Automobilindustrie und Logistik. PSI ist neben den Standorten in Deutschland in Bahrain, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Großbritannien, Indien, Japan, Malaysia, den Niederlanden, Oman, Österreich, Polen, Russland, Schweden, der Schweiz, Thailand und den USA präsent.

Offizielle Webseite: https://www.psi.de