Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

PSI

%
H T
WKN A0Z1JH
ISIN DE000A0Z1JH9
Börse -
Stand -
PSI Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu PSI

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu PSI

    dpa-AFX News zu PSI

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu PSI

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 346,68 312,90 307,04 272,78 286,95
    Nettogewinn (Mio) 39,49 1,10 -31,64 -20,96 0,32
    Gewinn/Aktie 1,97 0,07 -2,04 -1,35 0,02
    Dividende/Aktie 0,29 0,10 - - 0,40
    Rendite (%) 0,65 0,22 - - 1,56
    KGV 18,08 645,71 - - 1.285,00
    KUV 2,06 2,27 2,26 1,18 1,39

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Auf Basis eigener Softwareprodukte entwickelt und integriert die PSI Software SE komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses. Das Segment Energiemanagement bietet zuverlässige und wirtschaftliche leittechnische Lösungen für die intelligente Netzführung sowie Lösungen für Energiehandel und -vertrieb. Damit werden Energienetzbetreiber adressiert. Softwareprodukte und Lösungen für die Produktionsplanung und -steuerung sowie die Logistik bilden das Segment Produktionsmanagement. Schwerpunkte sind hier die Optimierung von Ressourceneinsatz und Wirtschaftlichkeit in Metallindustrie, Maschinen-/Anlagenbau, Automobilindustrie und Logistik. PSI ist neben den Standorten in Deutschland in Bahrain, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Großbritannien, Indien, Japan, Malaysia, den Niederlanden, Oman, Österreich, Polen, Russland, Schweden, der Schweiz, Thailand und den USA präsent.

    Offizielle Webseite: https://www.psi.de

    Aktionärsverteilung