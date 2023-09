Unternehmensprofil

Auf Basis eigener Softwareprodukte entwickelt und integriert die PSI Software SE komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses. Das Segment Energiemanagement bietet zuverlässige und wirtschaftliche leittechnische Lösungen für die intelligente Netzführung und den sicheren Betrieb von Verkehrssystemen sowie Lösungen für Energiehandel und -vertrieb. Damit werden Energienetzbetreiber und der Öffentliche Personenverkehr adressiert. Softwareprodukte und Lösungen für die Produktionsplanung und -steuerung sowie die Logistik bilden das Segment Produktionsmanagement. Schwerpunkte sind hier die Optimierung von Ressourceneinsatz und Wirtschaftlichkeit in Metallindustrie, Maschinen-/Anlagenbau, Automobilindustrie und Logistik. PSI ist in Deutschland an 13 Standorten präsent sowie ferner in Bahrain, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Großbritannien, Indien, Japan, Malaysia, den Niederlanden, Oman, Österreich, Polen, Russland, Schweden, der Schweiz, Thailand und den USA.

Offizielle Webseite: www.psi.de