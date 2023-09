Pulte Homes Inc.

Unternehmensprofil

Die Pultegroup, Inc. ist einer der größten Bauträger in den USA. Die Tochtergesellschaften sind vor allem im Wohnungsbau tätig. Außerdem werden Hypothekenbankgeschäfte betrieben, womit insbesondere die Pulte Hypothek LLC befasst ist. Der Wohnungsbau, das Kerngeschäft der Pultegroup, beinhaltet den Kauf und die Entwicklung von Grundstücken in erster Linie für Wohnzwecke sowie den Bau von Wohnungen auf diesen Flächen. Die wichtigsten Marken der Gruppe sind "Pulte Homes", "Del Webb" und "Centex". Pultegroup betreibt seine Aktivitäten in mehr als 50 Regionen in über 25 US- Bundesstaaten.

Offizielle Webseite: www.pulte.com