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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Qorvo

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WKN A12CY9
ISIN US74736K1016
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 3,66 3,50 3,68 3,72 3,77
    Nettogewinn (Mrd) 0,71 0,68 0,34 0,06 -0,07
    Gewinn/Aktie 5,62 4,64 3,66 0,59 -0,72
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 11,41 11,70 21,13 121,19 -
    KUV 2,20 2,28 1,95 1,82 2,92

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Qorvo, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Kerntechnologien und Radiofrequenz (RF) Lösungen für Mobilfunk, Infrastruktur sowie Verteidigungs- und Luftfahrtanwendungen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen eines der branchenweit umfangreichsten Portfolios an Radiofrequenz (RF) Lösungen und Halbleiter-Technologien. Wichtige Kundenprodukte sind Smartphones, Tablets, Infotainment im Auto, aber auch Rechenzentren und militärische Anwendungen wie Radar. Die Anlage in Richardson/Texas ist vom US-Verteidigungsministerium anerkannt (Kategorie 1A) für Galliumarsenid, Galliumnitrid und Volumenwellen-Technologien, Produkte und Dienstleistungen.

    Offizielle Webseite: https://www.qorvo.com

    Aktionärsverteilung