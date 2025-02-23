Qorvo
%
H T
WKN A12CY9
ISIN US74736K1016
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Qorvo
Kennzahlen (in USD)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|3,66
|3,50
|3,68
|3,72
|3,77
|Nettogewinn (Mrd)
|0,71
|0,68
|0,34
|0,06
|-0,07
|Gewinn/Aktie
|5,62
|4,64
|3,66
|0,59
|-0,72
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|11,41
|11,70
|21,13
|121,19
|-
|KUV
|2,20
|2,28
|1,95
|1,82
|2,92
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Qorvo, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Kerntechnologien und Radiofrequenz (RF) Lösungen für Mobilfunk, Infrastruktur sowie Verteidigungs- und Luftfahrtanwendungen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen eines der branchenweit umfangreichsten Portfolios an Radiofrequenz (RF) Lösungen und Halbleiter-Technologien. Wichtige Kundenprodukte sind Smartphones, Tablets, Infotainment im Auto, aber auch Rechenzentren und militärische Anwendungen wie Radar. Die Anlage in Richardson/Texas ist vom US-Verteidigungsministerium anerkannt (Kategorie 1A) für Galliumarsenid, Galliumnitrid und Volumenwellen-Technologien, Produkte und Dienstleistungen.
Offizielle Webseite: https://www.qorvo.com