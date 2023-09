Unternehmensprofil

Qorvo, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Kerntechnologien und Radiofrequenz (RF) Lösungen für Mobilfunk, Infrastruktur sowie Verteidigungs- und Luftfahrtanwendungen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen eines der branchenweit umfangreichsten Portfolios an Radiofrequenz (RF) Lösungen und Halbleiter-Technologien. Wichtige Kundenprodukte sind Smartphones, Tablets, Infotainment im Auto, aber auch Rechenzentren und militärische Anwendungen wie Radar. Die Anlage in Richardson/Texas ist vom US-Verteidigungsministerium anerkannt (Kategorie 1A) für Galliumarsenid, Galliumnitrid und Volumenwellen-Technologien, Produkte und Dienstleistungen.

Offizielle Webseite: www.qorvo.com