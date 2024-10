Ralph Lauren Corporation

Unternehmensprofil

Die Ralph Lauren Corp. entwirft und vermarktet Premium-Lifestyle-Produkte, darunter Kleidung, Accessoires und Heimtextilien. Das Unternehmen unterscheidet drei Segmente. Das Großhandelsgeschäft (etwa 46% des Jahresumsatzes 2015) besteht hauptsächlich aus dem Vertrieb an große Kaufhäuser und Fachgeschäfte. Das Retail-Geschäft (ca. 52% des Jahresumsatzes) umfasst Direktverkäufe an die Endverbraucher. Die globale Reichweite ist groß. Durch die Großhandelskanäle werden weltweit rund 13.000 Einzelhandelsstandorte bedient. Mit 466 eigenen Einzelhandelsgeschäften, 536 Konzessions-basierten Shop-in-Shops und mehreren E-Commerce-Websites verkauft das Unternehmen auch direkt an Endkunden. 2% des Nettoumsatzes entstammen der Lizenzierung.

Offizielle Webseite: www.ralphlauren.com