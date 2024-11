Unternehmensprofil

Die Republic Services, Inc. bezeichnet sich als einer der größten Anbieter von Umweltdienstleistungen in den USA. Ende 2021 unterhielt die Gruppe wir in 41 Bundesstaaten 356 Sammelbetriebe, 239 Umladestationen, 198 aktive Deponien, 71 Recyclingzentren, jeweils drei Behandlungs-, Verwertungs- und Entsorgungsanlagen sowie Behandlungs-, Lager- und Entsorgungsanlagen (TSDF), sechs Salzwasserentsorgungsbrunnen und sieben Tiefeninjektionsbrunnen. Zudem ist Republic Services an 77 Projekten zur Gewinnung von Deponiegas und anderen erneuerbaren Energien beteiligt und für die Nachsorge von 124 geschlossenen Deponien verantwortlich.

Offizielle Webseite: www.republicservices.com