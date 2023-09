Unternehmensprofil

Die Ringmetall AG (vormals H.P.I. Holding AG) ist die Muttergesellschaft mittelständischer Produktions- und Nischenunternehmen der Ringmetall-Gruppe. Zu dieser Gruppe gehören die Berger Group Europe Self Industries, S.G.T., Cemsan und die HSM Hans Sauermann GmbH & Co. KG mit ihren jeweiligen Tochtergesellschaften. Die Berger Group Europe produziert Klemmringe für den Verschluss von Kunststoff- und Metallfässern, die HSM ist ein Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau und ein führender Hersteller von Kompon enten für Anhängerkupplungen. Insgesamt gehörten 2017 fünf inländische und elf ausländische Tochtergesellschaften zum Ringmetall-Konzern. Die Entwicklung und Herstellung der Produkte findet an insgesamt zwölf Produktionsstandorten weltweit statt. Das Geschäft ist in die beiden Geschäftsbereiche "Industrieverpackungen" und "Industrielles Handling" gegliedert.

Offizielle Webseite: www.ringmetall.de