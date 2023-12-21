R. Stahl
Aktuelle Nachrichten zu R. Stahl
dpa-AFX News zu R. Stahl
EQS-News: R. STAHL veröffentlicht Halbjahreszahlen - Umsatz und Ertragskraft im Plan - Prognose für 2026 bestätigt (deutsch)
EQS-News: R. STAHL Aktionäre beschließen nahezu alle Tagesordnungspunkte auf der Hauptversammlung - Vorstand bestätigt Jahresprognose (deutsch)
EQS-News: Vorstandsmitglied Dr. Claus Bischoff legt sein Amt als Vorstand auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen nieder und scheidet im Einvernehmen zum 31. Mai 2026 aus (deutsch)
EQS-Adhoc: R. Stahl AG: Dr. Claus Bischoff legt sein Amt als Mitglied des Vorstands der R. STAHL Aktiengesellschaft mit sofortiger Wirkung nieder und scheidet zum 31. Mai 2026 aus dem Unternehmen aus. (deutsch)
EQS-News: R. STAHL verzeichnet insgesamt planmäßige, stabile Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 - Zukunftsprogramm NEXUS gestartet (deutsch)
EQS-News: Schwache Nachfrage schlägt sich im 2025er Zahlenwerk von R. STAHL nieder - Für 2026 erwartet der Vorstand eine Stabilisierung des Geschäfts auf verhaltenem Niveau (deutsch)
EQS-News: Schwache Nachfrage im Geschäftsjahr 2025 schlägt sich im Zahlenwerk von R. STAHL nieder (deutsch)
EQS-Adhoc: R. Stahl AG übertrifft aufgrund temporärer Effekte 2025 die Prognose für das EBITDA vor Sondereinflüssen (deutsch)
EQS-News: R. STAHL startet Zukunftsentwicklungs-Programm und kündigt Mitgliedschaft im Arbeitsgeberverband (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|309,74
|294,97
|316,96
|348,01
|334,63
|Nettogewinn (Mio)
|0,70
|-1,40
|2,96
|5,84
|0,18
|Gewinn/Aktie
|0,60
|0,03
|0,46
|0,90
|0,03
|Dividende/Aktie
|0,55
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|4,14
|-
|-
|-
|-
|KGV
|102,31
|-
|31,52
|18,11
|686,67
|KUV
|0,30
|0,28
|0,29
|0,30
|0,40
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die R. Stahl AG konzentriert sich auf das Geschäftsfeld Explosionsschutz. Überall, wo explosive Gas-Luftgemische oder Stäube auftreten, sorgt der Konzern mit Produkten, Dienstleistungen und Systemen dafür, dass diese nicht explodieren. So entwickelt, montiert und vertreibt das Unternehmen hauptsächlich für Kunden aus der Gas- und Ölindustrie sowie aus Chemie und Pharmazie Geräte und Systeme zum Messen, Steuern, Regeln, Energieverteilen, Sichern und Beleuchten in explosionsgefährdeten Bereichen. Aber auch die Nahrungsmittelbranche, der Schiffbau und die Biokraftstoff-Industrie setzen explosionsgeschützte Produkte ein. Tochtergesellschaften in 24 Ländern garantieren einen flächendeckenden Vertrieb und die Abwicklung internationaler Projekte. Das operative Geschäft unterteilt der Konzern in die vier regionalen Segmente "Deutschland", "Zentralregion ohne Deutschland", "Amerika" und "Asien/Pazifik".
Offizielle Webseite: https://www.r-stahl.com/de/global/home/