Unternehmensprofil

Die R. Stahl AG konzentriert sich auf das Geschäftsfeld Explosionsschutz. Überall, wo explosive Gas-Luftgemische oder Stäube auftreten, sorgt der Konzern mit Produkten, Dienstleistungen und Systemen dafür, dass diese nicht explodieren. So entwickelt, montiert und vertreibt das Unternehmen hauptsächlich für Kunden aus der Gas- und Ölindustrie sowie aus Chemie und Pharmazie Geräte und Systeme zum Messen, Steuern, Regeln, Energieverteilen, Sichern und Beleuchten in explosionsgefährdeten Bereichen. Aber auch die Nahrungsmittelbranche, der Schiffbau und die Biokraftstoff-Industrie setzen explosionsgeschützte Produkte ein. Tochtergesellschaften in 24 Ländern garantieren einen flächendeckenden Vertrieb und die Abwicklung internationaler Projekte. Das operative Geschäft unterteilt der Konzern in die vier regionalen Segmente "Deutschland", "Zentralregion ohne Deutschland", "Amerika" und "Asien/Pazifik".

Offizielle Webseite: www.r-stahl.com/de/global/home/