Unternehmensprofil

SAIPEM S.p.A zählt sich zu den größten, internationalen Anbietern in der Öl- und Gasindustrie. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung, Beschaffung, Projektmanagement und Bauleistungen von Öl und Gas, sowohl in abgelegenen Gebieten (Onshore) wie auch in der Tiefsee (Offshore). Das Unternehmen gliedert ihr operatives Geschäft in die zwei Segmente: Engineering & Construction und Bohrtechnik. Der Konzern ist in Europa, Amerika, Afrika, Mittleren Osten, Fernost und Ozeanien präsent. Seit 1984 ist Saipem an der Mailänder Börse notiert.

Offizielle Webseite: www.saipem.it