Unternehmensprofil

SBM Offshore NV (zuvor IHC CALAND NV) ist eine niederländische Holding internationaler Firmen, die als Zulieferer im Bereich Offshore-Öl und Gas, Bohrarbeiten und maritime Industrie agieren. Seit den 1950er Jahren hat sich SBM zum Spezialist von Single Point Mooring (SPM; einpunktlastige Verankerungen), Dynamically Positioned Drilling Vessels (dynamisch positionierten Bohrschiffen), Jack-up Drilling Rigs (mattengestützten Kränen) und schweren Offshore-Kränen entwickelt. Heute entwirft, liefert und installiert der Konzern vor allem Offshore-Be- und Entladevorrichtungen für die Öl- und Gasproduktion, schwimmende Produktion sowie Lagerungs- und Entladesysteme (Floating Production, Storage and Offloading; FPSO) für die Offshore-Energie-Industrie. SBM Offshore liefert ihren Kunden entweder schlüsselfertige Systeme oder betreibt diese im Rahmen von Leasingverträgen für die Kunden. Das operative Geschäft der Gruppe unterteilt sich somit in die beiden Segmente "Lease and Operate" und "Turnkey".

Offizielle Webseite: www.sbmoffshore.com