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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Schroders PLC

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WKN A3DRRR
ISIN GB00BP9LHF23
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,80 2,68 3,25 2,97 2,94
    Nettogewinn (Mrd) 0,64 0,61 0,55 0,43 0,40
    Gewinn/Aktie 0,39 0,32 0,34 0,26 0,25
    Dividende/Aktie 0,22 0,22 0,15 0,22 0,22
    Rendite (%) 3,80 3,69 3,69 6,79 5,00
    KGV 14,35 15,53 11,94 11,99 17,48
    KUV 3,28 3,53 2,02 1,65 2,36

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Seit mehr als 200 Jahren entwickelt und vertreibt Schroders Finanzprodukte. Für private und institutionelle Anleger, Finanzinstitutionen und Kunden aus dem Wealthmanagement hat die Gruppe mehr als 550 Mrd. GBP Assets under Management. Im Wesentlichen werden diese Gelder im Rahmen von aktiven Strategien in Aktien, festverzinsliche Anlageinstrumente, Multi-Asset-Produkte, Alternatives und Immobilien investiert. Der Konzern ist mit mehr als 35 Büros in zahlreichen Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, dem Nahen Osten und Afrika aktiv.

    Offizielle Webseite: https://www.schroders.com

    Aktionärsverteilung