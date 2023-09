Unternehmensprofil

Die Signature Bank Corp. ist eine Full-Service-Geschäftsbank mit mehr als drei Dutzend Privatkundenbüros im Großraum New York sowie in Connecticut, Kalifornien und North Carolina. Über die Signature Financial werden Finanzierungs- und Leasingprodukten angeboten, wobei die Finanzierung und/oder das Leasing von Ausrüstungen, Transportmitteln, kommerzieller Schifffahrt und nationalen Franchiseunternehmen hervorgehoben werden. Makler-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen werden über die Signature Securities vermarktet. Die Signature Public Funding vertreibt kommunale Finanz- und steuerbefreite Kredit- und Leasingprodukte für staatliche Einrichtungen, darunter staatliche und lokale Behörden, Schulbezirke, Feuerwehr und Polizei sowie andere kommunale Einrichtungen. Über die Repräsentanz in Houston kauft, verbrieft und verkauft die Bank die garantierten Teile von Darlehen der U.S. Small Business Administration.

Offizielle Webseite: www.signatureny.com