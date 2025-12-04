Unternehmensprofil

Die Snowflake Inc. betreibt eine Cloud-Computing-Plattform, deren Kernstück Daten und künstliche Intelligenz (KI) bilden. Die AI Data Cloud des Unternehmens stellt umfangreiche Basiselemente für Daten und Anwendungen zur Verfügung und schafft so eine datenvernetzte Welt, in der die Nutzer Daten erkunden, teilen und ihren Wert erschließen können. Die Snowflake-Plattform ist eine innovative Technologie, welche die KI-Daten-Cloud unterstützt und es Kunden ermöglicht, Daten in einer einzigen Quelle zu konsolidieren. Auf diese Weise werden aussagekräftige Erkenntnisse generiert, mit denen KI zur Lösung von Geschäftsproblemen eingesetzt, Datenanwendungen entwickelt sowie Daten und Datenprodukte geteilt werden können.

Offizielle Webseite: https://investors.snowflake.com/overview/default.aspx