Lohnt es sich, dieses Jahr noch in Börsen-Stars wie Nvidia, Palantir & Co. einzusteigen oder sollte man bei diesen Aktien nun lieber Gewinne mitnehmen? Ein bekannter Top-Analyst für Tech-Aktien verrät, was nun zu tun ist.

Getrieben durch die Begeisterung um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) konnten Anleger von Tech-Aktien 2023 und auch 2024 enorm profitieren. Allein vergangenes Jahr etwa stieg die berühmte Nvidia-Aktie über 200 Prozent und Palantir konnte sogar über 300 Prozent zulegen.

Viele Anleger fragen sich daher: Was bringt das neue Jahr? Kann die Party auch 2025 weitergehen oder ist es nun schon viel zu spät, bei diesen Aktien einzusteigen? Sollte man gar Gewinne mitnehmen und sie verkaufen?

Wenn einer weiß, was zu tun ist, dann ist es Daniel Ives von Wedbush. Er zählt zu den bekanntesten Tech-Analysten der Wall Street.

Top-Analyst verrät: Dieses Jahr KI-Aktien wie Nvidia, Palantir & Co. kaufen oder lieber verkaufen?

Das Finanzportal „Seeking Alpha“ berichtet von einem neuen Anlegerschreiben des Top-Analysten, in dem es heißt: „Nach einem historischen zweijährigen Bullenmarkt für Tech-Aktien, der von der KI-Revolution angeführt wurde, treten wir nun in eine heikle Zeit für den Tech-Sektor ein, da der Anleihenmarkt und die Renditen (vorerst) wieder das Sagen haben, wobei sich die Besorgnis über die Tech-Bewertungen in diesem unruhigen Fed-Hintergrund bemerkbar macht".

Dennoch ist Dan Ives von Wedbush noch immer vom Erfolg der Tech-Aktien 2025 überzeugt, hebt hier insbesondere die Magnificent 7 Aktien hervor. Er rät aber auch zu Aktien wie Salesforce, Oracle oder Snowflake.

„Die Börse unterschätzt bei weitem die mittel- und längerfristigen Auswirkungen der Änderungen des Finanzmodells auf die Tech-Welt, was für unsere Ansicht spricht, dass Tech-Aktien trotz des anleihebedingten Stolperns zu Jahresbeginn ein robustes Jahr vor sich haben werden", so Ives. „Wir könnten in den kommenden Wochen und Monaten eindeutig mehr Volatilität sehen, aber unser Tech-Playbook der letzten zwei Jahre (und für 2025) war es, die Ausverkäufe und Paniken zu kaufen und die Tech-Gewinner der Tech-Welt zu besitzen."

Einen weiteren Pluspunkt, den er für Tech-Aktien sieht: Laut Ives sollte sich die Fusions-und Übernahmeaktivität im Tech-Sektor durch die neue Trump-Administration beschleunigen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia, Palantir Technologies.