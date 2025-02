Ein renommierter Tech-Analyst nennt die besten Aktien für die KI-Revolution, die er für 2025 erwartet. Welche Kandidaten sind neben Börsen-Star Palantir dabei? Die Chancen könnten gewaltig sein.

Daniel Ives von Wedbush ist an der Wall Street kein Unbekannter. Der Analyst zählt zu den bekanntesten Tech-Experten weltweit und sorgt regelmäßig mit seinen Meinungen zu Aktien wie Palantir für Diskussionen.

Laut einem aktuellen Bericht des Finanzportals "Seeking Alpha" hat er nun verraten, welche Aktien – neben Highflyern wie Palantir – 2025 durchstarten könnten. Denn für Ives steht fest: 2025 wird das Jahr der KI-Revolution. Doch welche Unternehmen könnten Anlegern besonders hohe Gewinne bescheren?

2025: Das Jahr der KI-Revolution – Warum dieser Top-Analyst jetzt optimistisch ist und zum Kauf rät

Die Entwicklung von KI-Aktien wie Palantir wirkt fast unglaublich: Nachdem die Aktie bereits 2024 um fast 400 Prozent zulegte, liegt sie auch seit Jahresbeginn wieder rund 50 Prozent im Plus. Trotz wiederkehrender Warnungen von Analysten vor einer möglichen Überbewertung scheinen Unternehmen wie Palantir unaufhaltsam – und beweisen immer wieder, dass die Chancen durch künstliche Intelligenz (KI) erst am Anfang stehen.

Auch Wedbush-Analyst Daniel Ives sieht das so: „Palantir hat sich während der KI-Revolution mit der Ausweitung der Anwendungsfälle für seine Spitzenprodukte auf ein größeres Partner-Ökosystem konzentriert, das eine rasch steigende Nachfrage nach generativer KI im Unternehmensmaßstab und auf Unternehmensebene mit sich bringt“, so Ives laut Seeking Alpha.

Dieser Trend könnte in den kommenden zwölf bis 18 Monaten ein zentraler Wachstumstreiber für das kommerzielle US-Geschäft von Palantir sein. Immer mehr Unternehmen setzen auf die KI-Lösungen des Unternehmens. Besonders hebt Ives die 2023 eingeführte Artificial Intelligence Platform (AIP) hervor, die enormes Potenzial bietet. Er geht sogar so weit zu sagen: „Palantir hat einen glaubwürdigen Weg, sich im kommenden Jahrzehnt zum nächsten Oracle zu entwickeln.“

Investitionen in KI steigen rasant – Analyst sieht milliardenschwere Chancen

Laut IHS fließen inzwischen rund zehn Prozent der IT-Budgets für 2025 in KI-Projekte – in einigen Fällen sogar bis zu 15 Prozent. Zudem hätten etwa 70 Prozent der befragten Unternehmen ihre KI-Investitionen in den letzten sechs Monaten beschleunigt.

Ives und sein Team erwarten eine massive Investitionswelle: Innerhalb der nächsten drei Jahre sollen rund zwei Milliarden US-Dollar in KI fließen – ein Treiber für eine generationenübergreifende Revolution im Technologiesektor.

Neben Palantir sieht Ives vor allem Salesforce als führende Software-Aktie für die KI-Revolution 2025. Doch auch andere Unternehmen aus diesem Bereich könnten profitieren. Dazu zählen: Oracle, IBM, Innodata, Snowflake, MongoDB, Elastic und Pegasystems.

Die KI-Branche boomt, und laut Daniel Ives steht sie erst am Anfang einer gewaltigen Entwicklung. Unternehmen wie Palantir und Salesforce könnten dabei zu den größten Gewinnern zählen. Wer langfristig in die KI-Revolution investieren möchte, sollte die genannten Aktien im Auge behalten – denn die Weichen für 2025 sind bereits gestellt.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies, IBM.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Jens Castner, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: MongoDB, Inc..