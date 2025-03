Überraschung: Die besten KI-Aktien, die man 2025 kaufen kann, sind weder Nvidia noch Palantir – sondern zwei andere vielversprechende Kandidaten. Die Analysten von Piper Sandler haben ihre Favoriten für das Jahr identifiziert und erklären, warum diese Unternehmen enormes Wachstumspotenzial bieten.

Tech-Anleger mussten in diesem Jahr bisher starke Nerven beweisen. Einige der bisherigen Highflyer, darunter Nvidia und Palantir, stehen seit Jahresbeginn unter Druck. Gründe dafür sind unter anderem verstärkte KI-Konkurrenz aus China sowie neue Handelszölle der US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

Doch auch wenn die US-Techbranche aktuell mit Unsicherheiten kämpft, bleibt das Potenzial der Künstlichen Intelligenz (KI) ungebrochen. Die Technologie steckt noch in den Kinderschuhen, doch in den kommenden Jahren wird ihr Wachstum rasant an Fahrt aufnehmen. Laut einer Analyse von Grand View Research soll der globale KI-Markt bis 2030 jährlich um 36,6 Prozent wachsen.

Allerdings ist die Auswahl der richtigen KI-Aktien 2025 schwieriger geworden. Genau hier setzt eine neue Analyse von Piper Sandler an. Wie das Finanzportal "TipRanks" berichtete, haben die Analysten zwei Top-Picks im KI-Sektor identifiziert, die sie für dieses Jahr besonders vielversprechend halten.

Piper Sandlers Favoriten: Diese 2 KI-Aktien haben enormes Potenzial

Laut den Analysten steht die KI-Industrie vor einer neuen Monetarisierungswelle, die in den kommenden Jahren enorme Chancen mit sich bringen könnte. In ihrer Analyse nennen sie zwei Unternehmen, die besonders stark von diesem Trend profitieren könnten:

1. Snowflake – Die Datenplattform für den KI-Boom

Snowflake ist ein Cloud-basiertes Datenmanagement-Unternehmen, das Unternehmen dabei hilft, große Datenmengen effizient zu speichern, zu verarbeiten und zu analysieren – ohne eigene IT-Infrastruktur. Kein Wunder also, dass selbst Milliardär Warren Buffett einst in das Unternehmen investierte.

Die Snowflake-Plattform vereint Data Warehousing, Big Data und KI-Analyse und läuft auf führenden Cloud-Diensten wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. Da KI-Systeme riesige Mengen an Daten benötigen, wird Snowflake immer wichtiger: Unternehmen können ihre Daten nicht nur sicher speichern, sondern auch für KI-Modelle aufbereiten und analysieren.

Laut Brent Bracelin, Analyst bei Piper Sandler, zeigt sich das Unternehmen stabil im Wachstum. Unternehmensumfragen deuten darauf hin, dass immer mehr Firmen verstärkt in Daten- und KI-Workloads investieren, was die Nachfrage nach Snowflake-Diensten weiter antreibt.

Mit einem Umsatz von fast vier Milliarden US-Dollar und soliden Gewinnmargen sei Snowflake hervorragend positioniert. Neue Produkte wie Snowpark und Cortex AI wachsen schnell, wenn auch noch mit geringem Umsatzanteil. Da Snowflake aber erst einen Bruchteil des riesigen Datenbankmarktes erschlossen hat, sehen Experten enormes Wachstumspotenzial bis 2028.

Ein neuer CEO und ein verstärkter Fokus auf Produktinnovationen könnten ab 2025 zusätzlichen Schub bringen. Piper Sandler stuft die Aktie als „Overweight“ ein und setzt ein Kursziel von 215 US-Dollar – 44 Prozent Kurschance. Auch die Mehrheit der Analysten empfiehlt einen Kauf – mit einem durchschnittlichen Kursziel von 213 US-Dollar, was eine Kurschance von rund 40 Prozent bedeutet.

2. Autodesk – KI-gestützte Software für Design und Konstruktion

Die zweite Aktie auf der Liste ist Autodesk, ein führendes Softwareunternehmen für Design, Konstruktion und Animation. Besonders bekannt ist Autodesk für AutoCAD, eine der meistgenutzten CAD-Softwarelösungen in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Produktdesign.

Darüber hinaus bietet Autodesk leistungsstarke Tools für 3D-Modellierung, Visualisierung und Simulation – darunter Programme wie Revit, Fusion 360 und Maya, die in Branchen wie Bauwesen, Maschinenbau, Medien und Unterhaltung eingesetzt werden.

Mit dem Boom der Künstlichen Intelligenz profitiert Autodesk enorm. KI-gestützte Technologien helfen, Design- und Konstruktionsprozesse zu automatisieren, zu optimieren und zu beschleunigen. Durch generatives Design können Algorithmen automatisch innovative und effiziente Strukturen vorschlagen – eine Revolution für Architektur und Produktentwicklung. Zusätzlich ermöglicht KI eine präzisere Simulation und Fehlererkennung, was Entwicklungszeiten verkürzt und Kosten senkt. Autodesk wird dadurch für Ingenieure, Designer und Kreative immer unverzichtbarer.

Laut den Analysten bleibt die Einschätzung positiv, da das Unternehmen seine Rentabilität weiter steigern könnte. Mit einem erwarteten EBIT-Wachstum im mittleren Zehnerbereich und einer starken Free-Cashflow-Marge bleibt Autodesk eine attraktive Aktie. Piper Sandler stuft die Aktie als „Overweight“ ein und setzt ein Kursziel von 357 US-Dollar. Das entspricht einer Kurschance von 45 Prozent.

Auch die Mehrheit der Analysten empfiehlt einen Kauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 347 US-Dollar, was eine Kurschance von 38 Prozent bedeutet.

