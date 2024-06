Hat Warren Buffett etwa eine viel bessere KI-Aktie als Nvidia gefunden? Milliardäre kauften jüngst jedenfalls diese Aktie und trennten sich dagegen von vielen ihrer Nvidia-Aktien

Warren Buffett (93) ist zwar nicht gerade bekannt dafür, ein innovativer Tech-Investor zu sein. Wohl aber hat er den Ruf als der wohl beste Investor der Welt. Wenn das Orakel von Omaha also schon länger auf eine Aktie aus dem Bereich künstliche Intelligenz (KI) setzt und es ihm gleich mehrere Milliardäre gleichtun, sollten Anleger genauer hinsehen.

Doch was steckt hinter Warren Buffetts KI-Aktie?

Milliardäre verkaufen Nvidia und kaufen diese KI-Aktie von Warren Buffett

Wie „The Motley Fool“ entdeckte, haben mehrere milliardenschwere Investoren ihre Anteile an Nvidia im ersten Quartal reduziert. Das war also noch vor dem kürzlich erfolgten Aktiensplit von 1:10, der den Kurs zusätzlich nochmal hochtrieb. So hat etwa der Investor Paul Tudor Jones von Tudor Investments seinen Aktienanteil an Nvidia um rund 78 Prozent im Portfolio reduziert. Allerdings kaufte er stattdessen mehrere Call-Optionen auf den Chip-Riesen. Und auch Louis Bacon von Moore Capital reduzierte die Position von Nvidia im Portfolio um 19 Prozent. Keinesfalls müssen sich Nvidia-Anleger wegen diesen Verkäufen Sorgen machen. Da es für das Unternehmen derzeit mehr als gut läuft und Nvidia außerdem auch langfristig als einer der größten KI-Profiteure gilt, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Gewinnmitnahmen – zumal die Aktie noch bei beiden Milliardären weiterhin im Portfolio bleibt.

Interessant ist dennoch die KI-Aktie, auf die es die beiden Milliardäre stattdessen abgesehen haben: Snowflake. Paul Tudor Jones etwa erhöhte seinen Anteil an Snowflake um 54 Prozent und Louis Bacon eröffnete die Position gänzlich neu. Das Besondere: Einer, der schon länger das Potenzial von Snowflake erkannt hat, ist niemand anderes als der legendäre Investor Warren Buffett.

Buffett besitzt über sechs Millionen Aktien und schlug bei Snowflake noch vor dem Börsengang zu. Snowflake ist ein Cloud-Unternehmen, das mit seiner Datenplattform Unternehmen hilft, ihre Daten zu analysieren und aus ihnen Nutzen zu ziehen. Und Daten sind nun mal der Grundbaustein für jede künstliche Intelligenz. Unternehmen, die es schaffen, ihre Daten zu analysieren und nutzbar zu machen, können diese Informationen in bares Geld verwandeln. Der globale Markt für Data Warehousing, in dem Snowflake führend ist, soll laut Mordor Intelligence bis 2029 jedes Jahr über elf Prozent wachsen.

Die Ergebnisse des ersten Quartals waren durchwachsen. Zwar stieg die Zahl der Kunden im zweistelligen Bereich und auch der Umsatz legte über 33 Prozent zu. Allerdings sank der Non-GAAP Nettogewinn um sieben Prozent auf 0,14 US-Dollar je verwässterte Aktie. Die Aktie liegt seit Jahresanfang rund 30 Prozent im Minus.

Das durchschnittliche Kursziel für die Snowflake-Aktie liegt derzeit bei 203 US-Dollar – das entspricht einer Kurschance von rund 61 Prozent.

