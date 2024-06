Unternehmensprofil

Die Southern Co. ist einer der führenden Stromerzeuger in den USA. Seine Aktivitäten sind auf den Südosten des Landes konzentriert, wo die Stromversorgung für über 4 Millionen Kunden sichergestellt wird. Hierbei greift Southern auf die vier Elektrizitätsanlagen Alabama Power, Georgia Power und Mississippi Power sowie Atomkraftwerke (Southern Nuclear) in Alabama und Georgia zurück. Die Stromerzeugungskapazität des Konzerns liegt bei mehr als 43.000 MW. Southern betreibt darüber hinaus ein Stromübertragungs- und -verteilnetz. Außerdem ist Southern Company Gas konsolidiert, deren Tochterfirmen Kunden in den Bundesstaaten Illinois, Georgia, Virginia und Tennessee mit Erdgas versorgen. Neben dem Energiegeschäft gehören das Kommunikationsnetz der Southern Linc und der Faseroptik-Großhändler Southern Telecom zum Konzern. Das Gulf Power Segment war Anfang 2019 verkauft worden. Gegründet wurde der Konzern in den 1920er Jahren als Southeastern Power & Light.

Offizielle Webseite: www.southernco.com