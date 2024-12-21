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S&P Global Inc

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WKN A2AHZ7
ISIN US78409V1044
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 15,64 14,64 15,34 14,21 12,50
    Nettogewinn (Mrd) 5,65 5,22 4,82 4,17 2,89
    Gewinn/Aktie 17,73 16,04 14,67 12,36 8,25
    Dividende/Aktie 4,09 3,92 3,84 3,64 3,60
    Rendite (%) 0,99 0,95 0,73 0,73 0,82
    KGV 20,36 23,10 35,62 40,29 53,40
    KUV 7,36 8,24 10,57 10,88 11,10

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die S&P Global Inc. und ihre Konzerngesellschaften bezeichnen sich als führende Anbieter von Benchmarks, Ratings, Analysen und Daten. Adressiert werden insbesondere Vermögensverwalter, Investmentbanken, Geschäftsbanken, Börsen und Emittenten (Bereich Kapitalmärkte) sowie Hersteller, Händler und Vermittler der Branchen Energie, Petrochemie, Metalle und Landwirtschaft (Bereich Rohstoffmärkte). Die Geschäftstätigkeit gliedert sich in die vier berichtspflichtigen Segmente S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence, S&P Global Platts und S&P Dow Jones Indices. Gegründet wurde die Gesellschaft im Dezember 1925 nach den Gesetzen des Bundesstaates New York.

    Offizielle Webseite: https://www.spglobal.com

    Aktionärsverteilung