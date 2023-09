Unternehmensprofil

Die S&P Global Inc. und ihre Konzerngesellschaften bezeichnen sich als führende Anbieter von Benchmarks, Ratings, Analysen und Daten. Adressiert werden insbesondere Vermögensverwalter, Investmentbanken, Geschäftsbanken, Börsen und Emittenten (Bereich Kapitalmärkte) sowie Hersteller, Händler und Vermittler der Branchen Energie, Petrochemie, Metalle und Landwirtschaft (Bereich Rohstoffmärkte). Die Geschäftstätigkeit gliedert sich in die vier berichtspflichtigen Segmente S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence, S&P Global Platts und S&P Dow Jones Indices. Gegründet wurde die Gesellschaft im Dezember 1925 nach den Gesetzen des Bundesstaates New York.

Offizielle Webseite: www.spglobal.com