Unternehmensprofil

Die Stanley Black & Decker, Inc. ist ein diversifizierter, weltweit führender Hersteller von Elektro- und Handwerkzeugen sowie von Produkten und Dienstleistungen für verschiedene industrielle Anwendungen, mechanische Zugangslösungen (z.B. automatische Türen und Schließsysteme) und elektronische Sicherheits- und Überwachungssysteme. Akquisitionen haben dem Unternehmen in der Vergangenheit immer wieder wichtige Wachstumsimpulse verliehen. Daher versteht sich das Unternehmen auch als ein Konsolidierer innerhalb der Werkzeugindustrie. Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei operativen Segmente Werkzeuge & Lagerung, Industrie und Sicherheit unterteilt. Die Gesellschaft wurde 1843 von Frederick T. Stanley gegründet.

Offizielle Webseite: www.stanleyblackanddecker.com