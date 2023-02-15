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Straumann Holding AG

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WKN A3DHHH
ISIN CH1175448666
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CHF)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,01 2,75 2,61 2,50 2,41
    Nettogewinn (Mrd) 0,59 0,52 0,36 0,39 0,25
    Gewinn/Aktie 3,62 3,04 2,24 2,44 1,54
    Dividende/Aktie 1,23 1,06 1,00 0,95 0,85
    Rendite (%) 1,23 1,06 1,07 0,83 0,63
    KGV 26,71 31,04 41,72 46,82 88,05
    KUV 5,25 5,83 5,72 7,28 8,96

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Straumann Holding AG ist ein weltweit führendes Schweizer Unternehmen im Bereich der Zahntechnik und hat sich auf den implantatgestützten wie auch restaurativen Zahnersatz und die orale Gewebegeneration spezialisiert. Gemeinsam mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Universitäten erforscht, entwickelt und stellt Straumann Dentalimplantate, Instrumente, Prothetik wie auch Gewebegenerationsprodukte für Zahnersatzlösungen und zur Verhinderung von Zahnverlusten her. Das operative Geschäft untergliedert sich in die Segmente Europa, aufstrebende Märkte EMEA, Nordamerika (NAM), Asien/Pazifik (APAC) und Lateinamerika (LATAM). Mit seinen Produkten ist das Unternehmen in mehr als 70 Ländern weltweit tätig.

    Offizielle Webseite: https://www.straumann.com

    Aktionärsverteilung