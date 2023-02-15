Straumann Holding AG
Aktuelle Nachrichten zu Straumann Holding AG
dpa-AFX News zu Straumann Holding AG
EQS-Adhoc: Straumann Group startet stark ins Jahr 2026 mit 7.1% organischem Wachstum im ersten Quartal (deutsch)
EQS-News: Die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Group genehmigen alle Anträge (deutsch)
EQS-Adhoc: Straumann Group erzielt starke 2025 Jahresergebnisse mit weiteren Marktanteilsgewinnen, Innovation und strategischen Fortschritten (deutsch)
EQS-Adhoc: Straumann Group präsentiert mittelfristige Wachstumsstrategie für mehr Marktanteile, höhere Profitabilität und stärkeren Cashflow (deutsch)
EQS-Adhoc: Straumann Group erzielt starkes organisches Wachstum und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 (deutsch)
EQS-News: Straumann Group transformiert ihr Kieferorthopädie-Geschäft durch neue strategische Partnerschaften und einen geschärften Marktfokus (deutsch)
Kennzahlen (in CHF)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|3,01
|2,75
|2,61
|2,50
|2,41
|Nettogewinn (Mrd)
|0,59
|0,52
|0,36
|0,39
|0,25
|Gewinn/Aktie
|3,62
|3,04
|2,24
|2,44
|1,54
|Dividende/Aktie
|1,23
|1,06
|1,00
|0,95
|0,85
|Rendite (%)
|1,23
|1,06
|1,07
|0,83
|0,63
|KGV
|26,71
|31,04
|41,72
|46,82
|88,05
|KUV
|5,25
|5,83
|5,72
|7,28
|8,96
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Straumann Holding AG ist ein weltweit führendes Schweizer Unternehmen im Bereich der Zahntechnik und hat sich auf den implantatgestützten wie auch restaurativen Zahnersatz und die orale Gewebegeneration spezialisiert. Gemeinsam mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Universitäten erforscht, entwickelt und stellt Straumann Dentalimplantate, Instrumente, Prothetik wie auch Gewebegenerationsprodukte für Zahnersatzlösungen und zur Verhinderung von Zahnverlusten her. Das operative Geschäft untergliedert sich in die Segmente Europa, aufstrebende Märkte EMEA, Nordamerika (NAM), Asien/Pazifik (APAC) und Lateinamerika (LATAM). Mit seinen Produkten ist das Unternehmen in mehr als 70 Ländern weltweit tätig.
Offizielle Webseite: https://www.straumann.com