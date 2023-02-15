Unternehmensprofil

Die Straumann Holding AG ist ein weltweit führendes Schweizer Unternehmen im Bereich der Zahntechnik und hat sich auf den implantatgestützten wie auch restaurativen Zahnersatz und die orale Gewebegeneration spezialisiert. Gemeinsam mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Universitäten erforscht, entwickelt und stellt Straumann Dentalimplantate, Instrumente, Prothetik wie auch Gewebegenerationsprodukte für Zahnersatzlösungen und zur Verhinderung von Zahnverlusten her. Das operative Geschäft untergliedert sich in die Segmente Europa, aufstrebende Märkte EMEA, Nordamerika (NAM), Asien/Pazifik (APAC) und Lateinamerika (LATAM). Mit seinen Produkten ist das Unternehmen in mehr als 70 Ländern weltweit tätig.

Offizielle Webseite: https://www.straumann.com