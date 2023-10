Subsea 7 S.A.

Unternehmensprofil

Subsea 7 ist ein weltweit führender Konstruktuer, Erbauer und Dienstleister für die Offshore-Energiewirtschaft. Das Unternehmen agiert weltweit und bietet kostengünstige technische Lösungen für komplexe Projekte in allen Wassertiefen und anspruchsvollen Umgebungen. Das Unternehmen nennt sich Weltmarktführer im SURF-Bereich (Subsea Umbilicals, Risers und Flowlines, Deutsch: Unterwasser-Kabel- und Versorgungssysteme), in dem es in den letzten 20 Jahren über 1.000 Projekte erfolgreich abgewickelt hat. Das Geschäft ist seit Jahresbeginn 2017 in die vier Einheiten "SURF and Conventional", "i-Tech Services", "Renewables" und "Corporate" unterteilt.

Offizielle Webseite: www.subsea7.com