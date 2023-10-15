Subsea 7 S.A.
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H T
WKN 889539
ISIN LU0075646355
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Subsea 7 S.A.
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|7,79
|7,69
|7,09
|6,84
|5,97
|Nettogewinn (Mrd)
|0,79
|0,75
|0,40
|0,22
|0,01
|Gewinn/Aktie
|2,58
|2,49
|1,39
|0,68
|0,05
|Dividende/Aktie
|1,18
|2,37
|13,00
|12,00
|6,00
|Rendite (%)
|3,58
|6,13
|64,30
|6,64
|4,05
|KGV
|13,78
|14,69
|14,55
|23,35
|291,52
|KUV
|1,32
|1,34
|0,85
|0,69
|0,73
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Subsea 7 ist ein weltweit führender Konstruktuer, Erbauer und Dienstleister für die Offshore-Energiewirtschaft. Das Unternehmen agiert weltweit und bietet kostengünstige technische Lösungen für komplexe Projekte in allen Wassertiefen und anspruchsvollen Umgebungen. Das Unternehmen nennt sich Weltmarktführer im SURF-Bereich (Subsea Umbilicals, Risers und Flowlines, Deutsch: Unterwasser-Kabel- und Versorgungssysteme), in dem es in den letzten 20 Jahren über 1.000 Projekte erfolgreich abgewickelt hat. Das Geschäft ist seit Jahresbeginn 2017 in die vier Einheiten "SURF and Conventional", "i-Tech Services", "Renewables" und "Corporate" unterteilt.
Offizielle Webseite: https://www.subsea7.com