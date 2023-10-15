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Subsea 7 S.A.

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H T
WKN 889539
ISIN LU0075646355
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,79 7,69 7,09 6,84 5,97
    Nettogewinn (Mrd) 0,79 0,75 0,40 0,22 0,01
    Gewinn/Aktie 2,58 2,49 1,39 0,68 0,05
    Dividende/Aktie 1,18 2,37 13,00 12,00 6,00
    Rendite (%) 3,58 6,13 64,30 6,64 4,05
    KGV 13,78 14,69 14,55 23,35 291,52
    KUV 1,32 1,34 0,85 0,69 0,73

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Subsea 7 ist ein weltweit führender Konstruktuer, Erbauer und Dienstleister für die Offshore-Energiewirtschaft. Das Unternehmen agiert weltweit und bietet kostengünstige technische Lösungen für komplexe Projekte in allen Wassertiefen und anspruchsvollen Umgebungen. Das Unternehmen nennt sich Weltmarktführer im SURF-Bereich (Subsea Umbilicals, Risers und Flowlines, Deutsch: Unterwasser-Kabel- und Versorgungssysteme), in dem es in den letzten 20 Jahren über 1.000 Projekte erfolgreich abgewickelt hat. Das Geschäft ist seit Jahresbeginn 2017 in die vier Einheiten "SURF and Conventional", "i-Tech Services", "Renewables" und "Corporate" unterteilt.

    Offizielle Webseite: https://www.subsea7.com

    Aktionärsverteilung