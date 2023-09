Unternehmensprofil

Die SVB Financial Group ist eine diversifizierte Finanzdienstleistungsgesellschaft sowie eine Bankenholding und eine Finanzholding. Über verschiedene Tochtergesellschaften und Geschäftsbereiche bietet die Gruppe ihren Kunden in den Vereinigten Staaten sowie in wichtigen internationalen Innovationsmärkten eine breite Palette von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen an, vor allem in den Bereichen Technologie, Life Science/Healthcare, Private Equity/Venture Capital und Premium-Wein. Die SVB Financial Group unterscheidet drei operative Segmente: Global Commercial Bank (Globale Handelsbank, bestehend aus Ergebnissen vor allem aus den Bereichen Commercial Bank, Private Equity, SVB Wein, SVB Analytics und Debt Fund Investments), SVB Private Bank (bietet eine Reihe von persönlichen Finanzlösungen für Verbraucher) und SVB Capital (die Risikokapitalbeteiligungsgesellschaft der SVB Financial Group, die sich hauptsächlich auf das Fondsmanagement konzentriert).

Offizielle Webseite: www.svb.com