Unternehmensprofil

SYNCHRONY FINANCIAL ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen für Privatkunden. Diesem Kundenkreis bietet das Unternehmen eine breite Palette an spezialisierten Kredit- und Bankprodukten für die Bereiche Digital, Einzelhandel, Haus, Auto, Reisen, Gesundheit und Haustiere. Diese Kreditprodukte resultieren aus Finanzierungsprogrammen, die mit einer Vielzahl von nationalen und regionalen Einzelhändlern, lokalen Händlern, Herstellern, Einkaufsverbänden, Branchenverbänden und Gesundheitsdienstleistern abgeschlossen wurden. Über diese Partner ist SYNCHRONY FINANCIAL in den USA und Kanada an mehr als 440.000 Standorten vertreten.

Offizielle Webseite: www.synchronyfinancial.com