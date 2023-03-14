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Synchrony Financial

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WKN A117UJ
ISIN US87165B1035
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 15,99 15,19 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 3,05 3,10 3,55 3,50 2,24
    Gewinn/Aktie 10,47 9,41 9,38 8,64 5,21
    Dividende/Aktie 1,42 1,28 1,15 1,00 0,96
    Rendite (%) 1,87 1,69 1,38 1,54 2,51
    KGV 7,22 8,08 8,89 7,52 7,33
    KUV 1,38 1,66 2,17 1,57 1,14

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    SYNCHRONY FINANCIAL ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen für Privatkunden. Diesem Kundenkreis bietet das Unternehmen eine breite Palette an spezialisierten Kredit- und Bankprodukten für die Bereiche Digital, Einzelhandel, Haus, Auto, Reisen, Gesundheit und Haustiere. Diese Kreditprodukte resultieren aus Finanzierungsprogrammen, die mit einer Vielzahl von nationalen und regionalen Einzelhändlern, lokalen Händlern, Herstellern, Einkaufsverbänden, Branchenverbänden und Gesundheitsdienstleistern abgeschlossen wurden. Über diese Partner ist SYNCHRONY FINANCIAL in den USA und Kanada an mehr als 440.000 Standorten vertreten.

    Offizielle Webseite: https://www.synchronyfinancial.com

    Aktionärsverteilung