Teck Resources Ltd Class B

Unternehmensprofil

Teck Resources Ltd. ist Kanadas größtes diversifiziertes Rohstoffunternehmen. Es hat eine breite Palette von Aktivitäten für den Bergbau und die Mineralverarbeitung einschließlich Exploration, Erschließung, Schmelzen, Raffinieren, Sicherheit, Umweltschutz, Produktverantwortung, Recycling und Research. Teck besitzt oder hat eine Beteiligung an zwölf Minen (Kupfer, Stahlerzeugung Kohle, Zink) in Kanada, den USA, Chile und Peru und exploriert aktiv nach Kupfer, Zink und Gold in Nord- und Südamerika, Asien-Pazifik, Europa und Afrika. Das Unternehmen betreibt auch einen großen Hüttenkomplex, ist Partner in einer Windkraftanlage und ein bedeutender Produzent von Spezialmetallen wie Germanium und Indium.

Offizielle Webseite: www.teck.com